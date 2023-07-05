Serenay Sarıkayı'nın yeşil tüylü terliğinin fiyatı dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya, başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finalinden sonra Mikonos'a gitmişti. Oyuncunun, ikinci durağı ise Bodrum olmuştu.



Sarıkaya, Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi için İstanbul'a döndüğündeki kombini gündem olmuştu.

Sarıkaya'nın tüylü yeşil terlikleri çok konuşulmuştu. Oyuncunun terliğinin fiyatı ise 33 bin 795 TL olduğu iddia edildi.

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