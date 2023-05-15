14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ünlü isimler de sandık başlarına giderek oylarını kullandı.

Bu isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya 106 bin TL değerindeki kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77,343 bin TL, botu ise 25,353 bin TL olarak açıklandı. (Posta)

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