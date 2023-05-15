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Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya, seçimde oy vermeye gittiği kombiniyle dudak uçuklattı. İşte haberin detayları...

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı

14 Mayıs’ta gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde ünlü isimler de sandık başlarına giderek oylarını kullandı.

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı

Bu isimler arasında yer alan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya 106 bin TL değerindeki kombiniyle dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77,343 bin TL, botu ise 25,353 bin TL olarak açıklandı. (Posta)

Serenay Sarıkaya'nın oy vermeye gittiği kombini dudak uçuklattı

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