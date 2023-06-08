Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu

Serenay Sarıkaya, Mikonos tatiline devam ediyor.



Oyuncu, çalıştığı anları Instagram'dan yayınladı



Sarıkaya'nın makyajsız hali beğeni topladı.



Oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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