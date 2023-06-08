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Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu

Aile dizisinin sezon finalinden sonra Mikonos'a giden Serenay Sarıkaya'nın makysız pozları beğeni topladı. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu

Serenay Sarıkaya, Mikonos tatiline devam ediyor.

Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu
Oyuncu, çalıştığı anları Instagram'dan yayınladı

Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu
Sarıkaya'nın makyajsız hali beğeni topladı.

Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu
Oyuncu, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Serenay Sarıkaya'nın doğal pozları gündem oldu

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