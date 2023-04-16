Aile dizisinde Devin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni sezonunun ilk bölüm konuğu oldu.



Oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi: "Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu. Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem, şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese okey gelirim dediğim bir dönem oldu"

Oyuncunun itirafının ardından akıllara uzun süre aşk yaşadığı Kerem Bürsin geldi.

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