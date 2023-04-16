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Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçiyor. Sarıkaya'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı flaş açıklama akıllara eski sevgilisi Kerem Bürsin'i getirdi. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?

 

Aile dizisinde Devin karakteri ile izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim ile Bu Gece programının yeni sezonunun ilk bölüm konuğu oldu.

Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?
Oyunculuğu bırakacak kadar aşık olduğunu ifade eden Sarıkaya, şunları söyledi: "Her şeyi bırakıp gideceğim bir dönem oldu. Çalışmadan duramam, mesleğimi çok seviyorum ama çok yükseldiğim bir dönem, şimdi bana gel dünyanın şu tarafında yaşayalım dese okey gelirim dediğim bir dönem oldu"

Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?

Oyuncunun itirafının ardından akıllara uzun süre aşk yaşadığı Kerem Bürsin geldi.

Serenay Sarıkaya'nın "Çok aşık oldum" dediği isim Kerem Bürsin mi?

 

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