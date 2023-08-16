Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin setinde bir minik dostu sevdi

Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimleri devam ediyor.



Oyuncu, sette gördüğü köpekle oynadı.



Senarist Ece Yörenç, Sarıkaya'nın köpeğe sarıldığı anı, "Aman Badi görmesin" diye yazdı.

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