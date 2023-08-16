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Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin setinde bir minik dostu sevdi

Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin setinde bir minik dostu sevdi. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin setinde bir minik dostu sevdi

Serenay Sarıkaya'nın Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin çekimleri devam ediyor.

Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin setinde bir minik dostu sevdi
Oyuncu, sette gördüğü köpekle oynadı.

Serenay Sarıkaya Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin setinde bir minik dostu sevdi
Senarist Ece Yörenç, Sarıkaya'nın köpeğe sarıldığı anı, "Aman Badi görmesin" diye yazdı.

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