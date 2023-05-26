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Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu

Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank’ın marka yüzü Serenay Sarıkaya, bir araya geldi. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu

Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank’ın marka yüzü Serenay Sarıkaya, geçenlerde Bebek’te samimi bir sohbet sırasında görüntülendi.

 Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu

Sabancı, 75. yıldönümünü kutlayan Akbank‘ın markasına katkıları için Serenay’a teşekkür etti.

Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu

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