 Serenay Sarıkaya ile Suzan Sabancı Dinçer buluştu

Suzan Sabancı Dinçer ve Akbank’ın marka yüzü Serenay Sarıkaya, geçenlerde Bebek’te samimi bir sohbet sırasında görüntülendi.

Sabancı, 75. yıldönümünü kutlayan Akbank‘ın markasına katkıları için Serenay’a teşekkür etti.

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