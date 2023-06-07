Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıkan Serenay Sarıkayay, pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Oyuncu, kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı.

Mikonos'ta olan Sarıkaya'ya beğeni yağdı.

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