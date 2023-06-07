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Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıkan Serenay Sarıkaya, tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinin sezon finalinden sonra tatile çıkan Serenay Sarıkayay, pozlarını paylaşmaya devam ediyor.

Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Oyuncu, kırmızı bikinisiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan yayınladı. 

Serenay Sarıkaya bikinili pozlarını paylaşmaya devam ediyor

Mikonos'ta olan Sarıkaya'ya beğeni yağdı. 

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