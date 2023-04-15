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Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yüzü olduğu markanın kıyafetleriyle poz verdi. Ünlü oyuncunun pozları, Aile dizisindeki partnerine benzetildi. İşte detaylar...

Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?

Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçiyor.

Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?
Sarıkaya, yüzü olduğu marka için poz verdi.

Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?

Oyuncunun, beyaz atletli kareleri ise partneri Tatlıtuğ'a benzetildi.

Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?
Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta Sarıkaya gibi beyaz atletli poz vermişti.

Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?


Oyuncunun, kıyafetleri ve pozu hayranları tarafından Tatlıtuğ'a benzetildi.

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