Serenay Sarıkaya bakın kime benzetildi?

Serenay Sarıkaya, Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile kamera karşısına geçiyor.



Sarıkaya, yüzü olduğu marka için poz verdi.

Oyuncunun, beyaz atletli kareleri ise partneri Tatlıtuğ'a benzetildi.



Tatlıtuğ, geçtiğimiz hafta Sarıkaya gibi beyaz atletli poz vermişti.



Oyuncunun, kıyafetleri ve pozu hayranları tarafından Tatlıtuğ'a benzetildi.

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