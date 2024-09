 Polat Ailesi'nin avukatı Sevinç Horoz açıkladı! Polat çifti nasıl geçiniyor?

Suç gelirlerinin aklanması, örgüt kurmak, Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçlamalarıyla 40 yıl hapis cezası talebiyle yargılanan ve 9 aydan uzun süredir tutuklu olan Dilan Polat ve Engin Polat'ın tahliye olmasından sonra avukatları Sevinç Horoz, açıklamalarda bulundu. Avukat, TV8'de ekrana gelen 'Aramızda Kalmasın'dan Hüseyin Altun'un sorularını yanıtladı. Davayla ilgili konuşan Horoz, "Esas ana dosyamızın yargılaması yapıldı, ilk duruşma sonunda tüm sanıklar tahliye oldu. Bilgi kirliliğiyle başlayan süreç, bir kesim tarafından bilinçli ve maksatlı şekilde kamuoyu yanlış yönlendirildi ve kamuoyu oluşturuldu. Ama zaten müvekkillerimizin masumiyetine inanıyorduk. Geldiğimiz aşamada iddianame ve deliller değerlendirildiğinde müvekkillerin durumu yargı tarfından tespit edildi. MASAK raporu gün gibi ortadaydı. Dosya içerisinde gizli ve hükümlü tanık beyanlarından başka beyan söz konusu değildi. Soft hiçbir delile dayanmayan yargı süreci işledi. Adalet reytinge kurban edildi aslında... Kamuoyunda bilgisi olmayanlar, etkileşim üzerinden yargı sürecini etkilemeye çalıştı. Dosya artık açık. MASAK bir rapor sundu. Bizde yanlış verilerle kamuoyu algısı oluşturulan her konuda somut delilerle dosyayı çürüttük. Reytingi bol bir dosya... Bilgi kirliliğinden kaynaklı insanlar da kamuoyu algısı oluştu" dedi.

DİLAN POLAT PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDECEK Mİ?

Sevinç Horoz, "Dilan Polat tahliye olduktan sonra sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Size danışıyor mu?" sorusuna, "Avukatlık mesleğinde dahilinde değil ama arkadaşlık, dostluk ve danışmanlık anlamında zaman zaman fikir alışverişleri yapıyoruz. Paylaşımlarına devam edecektir ama daha sağduyulu paylaşımlar olacaktır. Toplumun hassas noktalarına duyarlı olması gerektiğini, bunları gözardı etmeden ne kendisine ne de ailesine herhangibi bir zarar gelmeksizin daha sakin paylaşımlar yapması gerektiğinin tavsiyesinde bulundum" yanıtını verdi.

ARAÇLARI OTOPARKTA

Sevinç Horoz, "Oturdukları ev kendilerine mi ait? Arabaları ve malvarlıkları geri alınacak mı?" sorusuna, "Evleri kendi kullanımlarına ait. Bir tedbri kararı var ama üçüncü kişilere yönelik satışının önlenmesine verilmiş tedbirdi. Evlerinde oturmaya devam edecekler. Araçlarla ilgili yanlış bir bilgi var. Araçlar polis arabası yapılmadı. Araçlar TMSF bünyesinde otoparkta tutuluyor. Herhangibi bir iade girişimi talebimiz olmadı. Yargı sürecinde değerlendireceğiz" cevabını verdi.

Horoz, "Bu süreçte avukatlık masraflarınız nasıl ödendi, bu durum çok konuşuldu" sözlerine, "Bir kısım masrafları aldık. Malvarlıklarını iade aldıkları zaman ve aktif ticaret hayatlarına döndükleri zaman yeniden değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

FİLM ŞU AN ÖNCELİĞİMİZ DEĞİL

Dilan Polat'ın güzellik merkezleri için Horoz, "Sektörde lider bir firma... İnanılmaz yatırımcısı var. Bu süreçte şubeler de yara aldı, itibarları leke gördü maalesef. İnsanlar bilgisi olmadan fikri olduğu için onlara yönelik de çok karalama yaşandı. Bu sektörde yine hizmet vermeye devam edecekler" dedi. Horoz, "Polat Ailesi şu an nasıl geçiniyorlar?" sorusuna, "Yakın akraba ve arkadaş desteğiyle geçiniyorlar" diye cevap verdi. Dilan Polat'ın hayatının film olacağı haberlerine Horoz, "Bu süreç yaşanmadan önce gelen teklifler de olduğunu bilmiyorum. Şu an önceliğimiz değil. Yargı süreci bittikten sonra değerlendireceğiz" açıklamasını yaptı.

O ANI UNUTAMAYACAĞIM

Horoz, "Hayatınızın en zor davası diyebilir miyiz?" sorusuna, "Çok zor bir davaydı. Almadan önce açıkcası çok kaygı duymadım. Dosyayı görünce masumiyetleri ortaydı. Sadece vergi yönelik olarak ödev yerine getirmeme ilişkin durum tespiti söz konusuydu. Bunun dışında ne kara para aklama ne de yasa dışı bahis, hiçbiri söz konusu olmadığı için çekinmedim. Zorlu süreç yaşadık çünkü kamuoyunda bilgi kirliliği vardı ve hedef yapılmışlardı. Biz de karalama kampanyasının parçası edinmeye çalışıldık. Zaman zaman devletle karşı karşıya getirilmeye çalışıldı. Bunlara fırsat vermedik ve adalet de fırsat vermedi. Yargı kurumları da gerçeğin ortaya çıkması için titizlikle dosyayı çalıştı. Zorlu davaydı ama hiçbir zaman taraf olmaktan çekinmedim" diye cevap verdi. Avukat, "Tahliye günü salonda unutamadığınız an oldu mu?" sorusuna, "Masumiyetlerine kendileri de çok inansalar da kaygıları fazlaydı. Karar anında Dilan ile göz göze geldiğim anı hiçbie zaman unutamaycağım. İnanılmaz mutluydu. Aylar sonra eşine kavuşmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyordu" yanıtını verdi.

BU DOSYA KULLANILDI

Horoz, "Dava sürecinde inanılmaz yorumlar geldi. Size de yorumlar geldi. Dava açmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna, " İnanılmaz karalama kampanyası yaşandı. Gerçekle gözardı edilerek, reyting ve tıklanma uğruna birçok fikir önderleri tarafından bile bu dosya kullanıldı. Bugüne kadar gizlilik kararı olmasına aktif olarak rağmen açıklama yapmamıştık, bugün dosya açık durumda... İsteyen istediği belgeye ulaşabilecek durumda... Bu saatten sonra yalan yanlış haber yapan, her türlü etkileşim uğruna müvekkileri karalamaya çalışan kurum ve her kişi hakkında yasal haklarımızı kullanacağız" cevabını verdi.

