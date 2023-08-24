Onur Tuna Atatürk'ü canlandıracak

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Onur Tuna çok özel bir role hayat vermeye hazırlanıyor. Yakışıklı oyuncu Son Yemek adlı filmde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk‘e hayat verecek. Anketlerde halkın Atatürk’e hayat vermesini istediği oyuncuların başında gelen Tuna’nın rol kendisine teklif edilince çok duygulandığı öğrenildi.

Yönetmen koltuğunda Levent Onan‘ın oturacağı film eylül ayında İstanbul’a sete çıkacak. Aralık ayında sinemalarda gösterime girecek olan Son Yemek filminin senaryosu Ayla Hacıoğulları‘na ait… Cine Genna Yapım imzalı filmin cast çalışmaları devam ediyor. Öte yandan Onur Tuna aynı zamanda Şahane Hayatım dizisinde de Hilal Altınbilek‘le başrolü paylaşacak.

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