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Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın RTÜK'e yaptığı açıklama ortaya çıktı

Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın RTÜK'e yaptığı açıklama ortaya çıktı. İşte detaylar...

Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın RTÜK'e yaptığı açıklama ortaya çıktı

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Disney Türkiye'nin Atatürk dizisiyle ilgili RTÜK'e yaptığı açıklama basına sızdı. Platform yetkilileri Ermeni lobisinin baskı yaptığı iddiasına "Üçüncü taraf çıkar örgütlerinin Disney’in bağımsızlığı üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır" yanıtını verdi. "Genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri, Burbank, Kaliforniya’da bulunan The Walt Disney Company’nin yönetici ekibi, Disney’in küresel gelir ve abonelik artırma stratejilerini analiz etmelerini takiben şubat 2023’te, başka konularla birlikte, yerel içeriklerle global içeriklerin bir karışımı olan mevcut içeriklerinin değerlendirilmesi de dahil, masraf azaltma odaklı strateji ve başka pek çok tasarruf tedbiri ve stratejik karar açıklamışlardır.

Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın RTÜK'e yaptığı açıklama ortaya çıktı

The Walt Disney Company, New York Borsası’nda işlem gören halka açık global ölçekte bir şirket olduğundan ve ilgili mevzuat uyarınca esaslı tüm kararlarını hissedarlara ve borsaya önceden bildirilmesi gerektiğinden, bu karar Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu raporlarında ve şirketin halka açık mali dönem toplantılarında yer almış ve ayrıca önemli bir içerik stratejisi olarak değerlendirildiğinden ve pek çok ülkeyi etkilediğinden dünya çapında çeşitli haberlere konu olmuştur.
Sayın Üst Kurul’un da bildiği gibi, Disney’in Disney+ kataloğundan içeriklerle ilerlememe kararı yalnızca “Atatürk” içeriğine özgü olmayıp, Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Latin Amerika ve hatta Amerika Birleşik Devletleri’nden diğer pek çok yabancı ve yerli programları da kapsamaktadır. Disney ayrıca yakın gelecekte yayınlanması planlanan başka yerli yapımların yapım süreçlerini veya yayınlarını da bu doğrultuda askıya almıştır. “Atatürk” içeriğinin yayınına dair reklam ve tanıtımlar, bahsi geçen kararın uygulanması ile sonlandırılmıştır.
Disney, bağımsız bir karar alarak 2 Ağustos 2023 tarihinde resmi olarak duyurduğu üzere, “Atatürk” içeriğinin televizyon versiyonunu, tüm Türk vatandaşlarının erişebildiği bir ulusal kanal olan ve bu şekilde Disney+ Türkiye’den daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşan FOX TV’de yayınlamaya karar vermiştir.

Atatürk dizisini yayınlamayan Disney Plus'ın RTÜK'e yaptığı açıklama ortaya çıktı
İçeriğin aynı zamanda telif hakları sahibi de olan yapımcının, içeriğin Türkiye dışında daha geniş kitlelere dağıtımına dair uluslararası hakları bulunmakta ve içeriğin yapımcı tarafından Türkiye’de sinema salonlarında gösterimi planlanmaktadır.Prensip olarak editöryal bağımsızlık ve özgürlük, kuruluşundan bu yana Disney için temel bir değer olmuştur ve Dünya’nın pek çok bölgesinde yıllardır yayıncılık sektörünün lider isimlerinden olan Disney, Türkiye de dahil olmak üzere faaliyet gösterdiği tüm ülkelerdeki kültürel ve ulusal değerlere azami saygı ile bağımsız yayın hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Disney, yayın ilkesi ile ilgili kararlarını her zaman özgür iradesine dayanarak alacaktır ve üçüncü taraf çıkar örgütlerinin Disney’in bağımsızlığı üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmamaktadır. Yukarıda belirtilen bilgiler dikkate alınarak, sayın üst kurulun, bu konuda spekülasyonları dikkate almamasını rica ederiz.”

 

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