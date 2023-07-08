Atatürk'ü oynayacak Aras Bulut İynemli'nin sözleşmesindeki 'o' madde şok etti!

Disney Plus Türkiye, Aras Bulut İynemli'nin başrolünde yer aldığı 'Atatürk' dizisinin 29 Ekim'de yayınlanacağını duyurdu. 10Haber.Net'ten Müge Dağıstanlı, Disney'in dizisiyle ilgili ayrıntıları yazdı.



Dağıstanlı'nın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

* Aras Bulut İynemli kariyerine güç, hesabına da 5 milyon lira katan dizi için bir tek şu açıklamayı yaptı: “Her aşamasında çok heyecan duydum. Atatürk’ü oynamak büyük bir gurur ve onur.”

* Aras Bulut İynemli’nin başrolde olduğu ‘Atatürk’ dizisi bir rekora imza attı! ABD’deki Ermeni lobisini ayağa kaldıran yapım için hiçbir Türk dizisine nasip olmayan paralar harcandı: 8 milyon dolar su gibi aktı.

* 29 Ekim’de, Disney ve Fox’da seyirciyle buluşacak olan ‘Atatürk’, bugüne kadar yapılmış en pahalı dizi rekorunu kırdı. 6 bölümlük yapım ön hazırlık dahil 8 milyon dolara (208 milyon lira) mal oldu. Atatürk’ü oynayan Aras Bulut İynemli bölüm başına 850 bin lira aldı.

Aras Bulut İynemli, 2021’de “Evet” dediği rol için gizlilik sözleşmesi imzaladı. Yapımla ilgili tek kelime etmedi. Adının açıklandığı andan, yayın tarihi 29 Ekim’e kadar özel hayatına da dikkat edecek. Yani kendisini çok sevdiği Alaçatı’da çapkınlık yaparken görmemizi istemiyor. Ya da herhangi bir polemiğe girmiyor. Kampanya yüzü olduğu reklam dışındaki tekliflere “Hayır” dedi. Instagram’a az giriyor.

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