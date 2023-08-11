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Aras Bulut İynemli Disney Plus'un başrolünde oynadığı Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ilk kez konuştu!

Aras Bulut İynemli Disney Plus'un başrolünde oynadığı Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ilk kez konuştu! İşte detaylar...

Aras Bulut İynemli Disney Plus'un başrolünde oynadığı Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ilk kez konuştu!

Disney Plus, Atatürk dizisinin iptal etmesinin yankıları devam ediyor. Sosyal medyada kullanıcılar duruma tepki gösterirken, projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Aras Bulut İynemli, ilk kez konuştu.

Aras Bulut İynemli Disney Plus'un başrolünde oynadığı Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ilk kez konuştu!

Gazetemagazin'e konuşan İynemli, "Benim oynayan ve bu sorumluluğu alan kişi olarak Atatürk’e ve projeye sahip çıkmak en önemli görevim. Yapım şirketi, platform böyle bir karar aldı bu konuda... Atatürk'ün zaten dünyanın en büyük liderlerinden biri olduğunu anlatmaya gerek yok. Hatta bence en büyüğü... Dünyada izlenmesi için elimden geleni yapacağım" dedi.

Aras Bulut İynemli Disney Plus'un başrolünde oynadığı Atatürk dizisini iptal etmesi hakkında ilk kez konuştu!

 

 

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