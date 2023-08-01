Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Atatürk dizisiyle ilgili flaş gelişme

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Atatürk dizisi merakla bekleniyor. Disney Plus, Cumhuriyet’imizin 100. Yılında Türk halkına armağan ettiği 6 bölümlük diziyi 29 Ekim’de platformda seyirciyle buluşturacağını duyurmuştu. Ülkemizin en başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli’nin başrolünü oynadığı, en iyi yönetmenlerimizden Mehmet Ada Öztekin’in çektiği diziyi Saner Ayar’ın yapımcılığında alanının en başarılı prodüksiyon ekibi çekti. Çok az bir kısmını izleyenlerin bile çok etkilendiği diziyle ilgili heyecanlı bekleyiş sürerken Disney Plus yerli içerik alımını ve yayınını 2024 sonuna kadar durdurdu. Platform sadece Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurdu.

Ancak bu arada Disney Plus’ta yayınlanması planlanan dizi içerik strarejisi gereği gereği 85 milyonun izlemesi için kanal değiştirdi ve mülkiyet haklarının sahibi olan platformun şirketi FOX’a alındı. Atatürk dizisi 29 Ekim’de “Tüm Türkiye’ye armağan” sloganıyla FOX’ta yani açık kanalda ücretsiz yayınlanacak.

Filmin daha sonra yapımcısı Sane Ayar tarafından hazırlanacak özel montajlı yenilenmiş hali iki bölüm halinde sinemalarda seyirciyle buluşacak. Film böylece tüm dünya sinemalarında gösterilecek.

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