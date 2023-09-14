Aras Bulut İynemli abisi ile kamera karşısına geçti

Gerçek bir hayat hikâyesinin anlatıldığı reklam filminde, İynemli Kardeşler Vodafone’un “Şimdi yakınlarıyla Vodafone’a gelenler, faturalarında eş dost indirimden yararlanıyor” temalı kampanyasını tanıtıyor. Aile sıcaklığında geçen reklam filmi çekiminde tüm ekip eğlenceli anlar yaşadı.

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