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Aras Bulut İynemli abisi ile kamera karşısına geçti

Vodafone’un reklam yüzü ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli ile Vodafone’un yeni kampanyası “Eşim Dostum İndirimi”nin tanıtıldığı yeni reklam filminde bir araya geldi.

Aras Bulut İynemli abisi ile kamera karşısına geçti

Gerçek bir hayat hikâyesinin anlatıldığı reklam filminde, İynemli Kardeşler Vodafone’un “Şimdi yakınlarıyla Vodafone’a gelenler, faturalarında eş dost indirimden yararlanıyor” temalı kampanyasını tanıtıyor. Aile sıcaklığında geçen reklam filmi çekiminde tüm ekip eğlenceli anlar yaşadı.

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