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Aras Bulut İynemli Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

Aras Bulut İynemli, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner teknoloji sınıfı ve gezici eğitim çadırında depremzede çocuklarla bir araya geldi. Sevilen oyuncu, çocuklarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aras Bulut İynemli Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

Vodafone’un reklam yüzü Aras Bulut İynemli, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortaklaşa başlattığı “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesi kapsamında Kahramanmaraş’ta kurulan konteyner teknoloji sınıfının açılışına katıldı. İynemli ayrıca, ilk ziyaretini Kahramanmaraş Kadıoğlu Çiftliği İlkokulu’na yapan gezici eğitim çadırında da çocuklarla bir araya geldi. Sevilen oyuncu, depremzede çocuklarla bol bol sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Aras Bulut İynemli Kahramanmaraş’ta çocuklarla buluştu

İynemli, “Yaşadığımız büyük afetin yaralarını hep birlikte saracağız. Hem bireysel hem de kurumsal olarak yapabileceğimiz çok şey var. Özellikle depremzede çocuklarımızın geleceğe umutla bakmalarını sağlamamız çok önemli. ‘Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek’ projesinin afet bölgesindeki çocuklarımızın hayatında önemli bir renk, geleceğe yönelik hayallerinde önemli bir basamak olacağına inanıyorum. Bu projeyi gönülden destekliyorum” dedi.

TOPLAM 100 BİN ÇOCUĞA ULAŞILACAK

“Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle, afet bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlanması hedefleniyor. Proje kapsamında bölgede 4 konteyner teknoloji sınıfı kurulacak. Ayrıca, bir gezici eğitim çadırı da afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek. Konteyner sınıflar ve gezici eğitim çadırında, 7-14 yaş arası çocuklar için müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecek; oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak. Projeyle, toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

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