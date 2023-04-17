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Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, bazı oyunculara göndermede bulundu. Oyuncu, "Bölüm başı haftalık 850 bin lira Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakamlar yok" dedi. İşte detaylar...

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi

Son dönemde çıkan dizileri yakından takip ettiğini söyleyen Nuri Alço, favori dizisinin Yargı olduğunu açıkladı.

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi
Dizilerdeki konuların birbiriyle benzer özellikler taşımasından şikayetçi olan Alço, “Dizilerdeki konular hep aynı. Birbirine çok benzer. Bir dizi başlayıp tuttuğu zaman sürekli ilerletiyorlar. Kısa kesseler anlam kazanıyor ama uzadıkça uzatıyorlar. Yargı’yı seyrediyorum. Dizinin hastasıyım. Oyuncular, kadro güzel. İyi bir ekip kurmuşlar ama konular çok uzuyor” diye konuştu.

Nuri Alço'dan Serenay Sarıkaya'ya ücret göndermesi

Nuri Alço, oyuncuların aldığı ücretleri abartılı bulduğunu söyledi. Alço, “Çok astronomik rakamlar var. Bunlar bölüm başı haftalık 850 bin TL Serenay (Sarıkaya) alıyor. Böyle bir rakamlar yok. Birinci öyle alıyor ama karşısındaki ikinci, üçüncü oyuncular o paraları göremiyor. Biz bedavaya oynamışız” dedi. Kıvanç Tatlıtuğ’un oyunculuğunu beğendiğini ifade eden Alço, “Kıvanç’ı çok başarılı buluyorum. Serenay ile güzel bir uyum içerisinde oldular” şeklinde konuştu.

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