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Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı

Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' atışması yaptı. İşte detaylar...

Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı

 

Rap sanatçısı Uzi'nin Business Class uçuş olmadığı için Ağrı konserine katılmadığı iddia edildi.

Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı

Uzi'nin Instagram hesabında yaptığı paylaşıma göre kendisi ekonomik sınıf uçak biletlerini de kabul ettiğini ancak ön grup olarak sahneye alınacak olduğunu ve Mustafa Sandal'ın en son sahne alacağını bu yüzden konseri iptal ettiklerini bildirdi.

Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı
Mustafa Sandal paylaşımında, "Sevgili Uzi kardeşim. Kayıtlara geçen; senin okuduğun ve başka sanatçıların okuduğu 150 adet "hit" olmuş eserin olduğunda, Avrupa'da ödüller aldığında ve 30 yıl sonra da on binlerce kişi seni alkışladığında tekrar konuşuruz. Şarkılarını beğeniyorum, umarım başarırsın. Şöyle bir tweetlere baktım da cevap vermeme gerek kalmamış, en iyi cevabı her zaman halk verir, vermiş de... Bu arada beni konser öncesi arasaydın benden sonra çıkmana müsaade eder destek olurdum. Genç yetenekler başımızın tacıdır. Alkışın ve ışığın bol olsun, kariyerinde başarılar dilerim." ifadelerine yer verdi.

 Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı

 

 

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