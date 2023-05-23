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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. İşte detaylar...

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu Melis Sütşurup ile geçtiğimiz sene İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmişti. Ünlü şarkıcı, eşiyle İngiltere'ye gitti.

  Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Sütşurup, Sandal'la İngiltere'nin başkenti Londra'da çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

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