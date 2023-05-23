  Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Mustafa Sandal, uzun süredir birlikte olduğu Melis Sütşurup ile geçtiğimiz sene İtalya'nın başkenti Roma'da dünya evine girmişti. Ünlü şarkıcı, eşiyle İngiltere'ye gitti.

Sütşurup, Sandal'la İngiltere'nin başkenti Londra'da çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

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