Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sosyetik eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi. Muğla'da cayrokoptere binan Sütşurup'un aracı motor arıza yaptı. Sert iniş yapan ve ağaca çarptığı öğrenilen araçtaki pilot Sinan Yılmaz ve Sütşurup'un yaralandığı öğrenildi. Yılmaz ve sosyetik hastaneye kaldırıldı.



Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

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