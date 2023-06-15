  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sosyetik eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi. İşte haberin detayları...

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın sosyetik eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi. Muğla'da cayrokoptere binan Sütşurup'un aracı motor arıza yaptı. Sert iniş yapan ve ağaca çarptığı öğrenilen araçtaki pilot Sinan Yılmaz ve Sütşurup'un yaralandığı öğrenildi. Yılmaz ve sosyetik hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
Yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası
  Magazin

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası

  Mustafa Sandal mağaza açıyor
  Magazin

  Mustafa Sandal mağaza açıyor

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu
  Magazin

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan’ın başrolünü paylaştığı Ya Çok Seversen'nin yayın tarihi belli oldu

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu
  Magazin

İtalyan sunucu Diletta Leotta'dan hamilelik pozu

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi
  Magazin

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil kilt giydi