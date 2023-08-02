  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest

Mustafa Sandal, yeni şarkısı “Tamam Tamam”ın klibinde kayınpederi Cihan Sütşurup’u oynattı! İşte detaylar...

Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Mustafa Sandal, yeni şarkısı “Tamam Tamam”ın klibinde kayınpederi Cihan Sütşurup’u oynattı! Söz ve müziği Harun Sürek’in yazdığı, Ecem Gündoğdu’nun yönettiği klipte oğlu Yaman da DJ rolünde yer aldı. 63 yaşındaki Cihan Sütşurup’un klipte oynayacağı, klipte styling yapan eşi Melis Sandal’ın bile haberi yoktu. Melis Sandal, klipte babasının görünce, eşinin sürprizi karşısında şoke olmuş.

Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest
Mustafa Sandal’ın çok sevilen 90’lar sound’undan tınılar taşıyan şarkının klibi, güzel bir sahil partisi havasında geçiyor.

Mustafa Sandal'dan kayınpederine jest

63 yaşında klip yıldızı olan Cihan Sütşurup da bu havalı ortamın “cool” sahibi gibi görünüyor. Hemen insanın içini kıpır kıpır yapan ve dansa davet eden şarkı da klibi de kısa sürede çok beğeni almış. Ben de hoş jestler içeren klibi çok sevdim!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak
  Magazin

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak

Sinan Akçıl, Uzi ile Mustafa Sandal atışmasına dahil oldu. Akçıl'dan Sandal'ı kızdıracak sözler!
  Magazin

Sinan Akçıl, Uzi ile Mustafa Sandal atışmasına dahil oldu. Akçıl'dan Sandal'ı kızdıracak sözler!

Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı
  Magazin

Mustafa Sandal ve Uzi Ağrı konseri için 'En son kim çıkacak?' tartışması yaptı

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
  Magazin

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup kaza geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti
  Magazin

Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup Londra'ya gitti

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası
  Magazin

Mustafa Sandal'dan Şahin Özer'e 'eser telif' davası