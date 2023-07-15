Sinan Akçıl, Uzi ile Mustafa Sandal atışmasına dahil oldu. Akçıl'dan Sandal'ı kızdıracak sözler!

Sinan Akçıl, Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına akşam saatinde AVM'ye gelen Akçıl, kısa süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı.

Tatil yapmaya fırsatı olmadığını dile getiren popçu, "Yaz ayları çok yoğun geçiyor konserler ve sahne çalışmaları oldukça yoğun bir takvimde" dedi. Ayrıca son günlerin çok konuşulan olaylarından birisi olan Mustafa Sandal ve 'Uzi' lakaplı Utku Cihan Yalçınkaya arasında ki polemiğe dair açıklamalarda bulunan Sinan Akçıl, "Bu konuda aslında benim tarafım Uzi'den yana. Çünkü gençlerin önünü açmak lazım. Onların başarılarıyla gururlanmak lazım" açıklamasında bulundu.

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