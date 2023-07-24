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Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak

Hülya Avşar, Ağrı'daki konserde Mustafa Sandal ile Uzi'nin sahne sırası tartışması için "Yeni jenerasyon haddini bilmeli" diyerek, Sandal'a destek oldu

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre Hülya Avşar, Yeniköy Balıkçısı'na girerken görüntülendi.

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak

Sanatçı, Ağrı'daki bir konserde Mustafa Sandal ve Uzi'nin sahne sırası tartışması hakkında, "Muzo mu dediniz? Uzi miydi? Kaç şarkı bestelemiş? Mustafa bence aynı sahneye hiç çıkmamalıydı. Uzi bana dese sopalardım" dedi.

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak
"Yeni jenerasyon haddini bilmeli" diyen Avşar, "Biri yılların oturmuş sanatçısı, öbürünü bilmiyoruz ki. Kişiyi tanımıyorum ama hak ettiğini de düşünmüyorum. Yıllarını bu işe vermiş kişiyi ben harcatmam. Dünyanın en ünlü şarkısını yapsa ne kadar kalacağına bakarım" ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak

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