NG Hotels’da yılbaşında müzik rüzgarı esti 

NG Hotels, sevilen sanatçıların sahne aldığı programları, yılbaşına özel süsleme ve dekorasyonları, damaklarda iz bırakan yılbaşı menüleri ile konuklarına unutulmaz bir yılbaşı yaşattı.

Yılbaşında her anı dolu dolu bir tatil sunan NG Hotels, gala konserleri ile misafirlerine çok özel anlar yaşattı. Hülya Avşar, en sevilen şarkılarıyla NG Enjoy’da sahne alırken, Ferhat Göçer NG Sapanca’da, Cenk Eren NG Afyon’da yeni yıla merhaba dedi.

NG Enjoy’da Hülya Avşar rüzgarı

Yeni yılın ilk dakikalarını NG Enjoy sahnesinde karşılayan Hülya Avşar, performansıyla hayranlarına yeni yıl coşkusunu yaşattı. Rezervasyonların günler öncesinde dolduğu gecede yılbaşına özel hazırladığı repertuar ile dinleyenleri coşturan Hülya Avşar, Melih Yazgan imzalı derin sırt dekolteli elbisesi ile göz kamaştırdı. Hülya Avşar özel günlerde ailesiyle olma geleneğini de bozmadı. Ünlü sanatçıyı izleyenler arasında Leyla Avşar, Helin Avşar da yer aldı.

Ferhat Göçer hayranlarıyla NG Sapanca’da buluştu

Ferhat Göçer, yeni yılı NG Sapanca sahnesinde karşıladı. NG Sapanca balo salonunda kendi şarkılarının yanı sıra Türk müziğinin son 30 yıla damgasını vuran hit şarkılarıyla da sevenlerine unutulmaz bir yılbaşı akşamı yaşatan Göçer, sahnede yaptığı konuşmada barış ve huzur dolu bir 2024 yılı dilediğini ifade etti ve “Tüm görüşlerin hassasiyetlerine saygı duyduğumuz, empati, hoşgörü ve anlayışın geliştiği bir yıl olmasını dilerim” dedi.

NG AFYON’da Cenk Eren’den muhteşem yeni yıl konseri

2023’ü sahnede uğurlayan Cenk Eren, NG Afyon’daki konserinde sevenleriyle buluştu. En sevilen şarkıları ile hayranlarına unutulmaz anlar yaşatan Cenk Eren “2024 bize sağlık, huzur ve mutluluk getirsin. 2023’de ülkece çok canımız yandı inşallah bu acıları bir daha yaşamayız” dedi.

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