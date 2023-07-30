Hülya Avşar yüzü olduğu markayla sözleşme yeniden imzaladı! Alacağı para dudak uçuklattı!

Hülya Avşar geçtiğimiz yıl yüzü olduğu mücevher markası ile ikinci kez anlaşma yaptı.

25 milyon TL’ye imza atan Hülya Avşar markanın yüzü olmaya devam edecek. Ayrıca Avşar’ın adını taşıyan özel tasarım mücevherler de satışa sunulacak. (Posta)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.