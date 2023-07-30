  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hülya Avşar yüzü olduğu markayla yeniden sözleşme imzaladı! Alacağı para dudak uçuklattı!

Hülya Avşar yüzü olduğu markayla sözleşme yeniden imzaladı! Alacağı para dudak uçuklattı!

Hülya Avşar yüzü olduğu markayla yeniden sözleşme imzaladı! Alacağı para dudak uçuklattı!

 

Hülya Avşar geçtiğimiz yıl yüzü olduğu mücevher markası ile ikinci kez anlaşma yaptı.

Hülya Avşar yüzü olduğu markayla yeniden sözleşme imzaladı! Alacağı para dudak uçuklattı!

25 milyon TL’ye imza atan Hülya Avşar markanın yüzü olmaya devam edecek. Ayrıca Avşar’ın adını taşıyan özel tasarım mücevherler de satışa sunulacak. (Posta)

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak
  Magazin

Hülya Avşar yeni nesil şarkıcılara olay göndermede bulundu! Ortalık karışacak

Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a güzellik göndermesi
  Magazin

Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a güzellik göndermesi

Hülya Avşar'dan oyunculara gönderme
  Magazin

Hülya Avşar'dan oyunculara gönderme

Hülya Avşar bikiniyle görüntülenmekten neden korkmadığını açıkladı
  Magazin

Hülya Avşar bikiniyle görüntülenmekten neden korkmadığını açıkladı

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?
  Magazin

İrem Derici, bakın Hülya Avşar'a ne dedi?

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde aşka geldi
  Magazin

Barış Arduç eşi Gupse Özay'ın doğum gününde aşka geldi