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Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!

Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti! İşte haberin detayları...

Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!

Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sahne aldı.

Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!
Rezervasyonların günler öncesinden tükendiği Rusya, Almanya ve iran ve Irak’tan gelen misafirlerin yoğun olduğu gecede özel repertuarı ile büyük beğeni aldı.

Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!
Melih Yazgan imzalı swaroski kaplı mor tulumu ise ışıl ışıldı.

 Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!
Tulumun ağırlığı yaklaşık 5 kiloydu.

Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!

Birbirinden güzel şarkılarını yaklaşık 2000 kişiye söyleyen ve iki saat sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Hülya Avşar, sevenlerinin alkışlarıyla geceyi noktaladı.

 Hülya Avşar'ın giydiği tulumunun kilosu dikkat çekti!

Hülya Avşar sahneye Mardin yöresine ait Reyhani dansı yaparak veda etti.

 

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