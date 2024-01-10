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Murat Yakın’ın tercihi Adem Terzi

Murat Yakın, saçlarını ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi’den başkasına emanet etmiyor.

Murat Yakın’ın tercihi Adem Terzi

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen, İsviçre Milli Takım Teknik Direktörü Murat Yakın, İstanbulspor’u çalıştıran kardeşi Hakan Yakın’ı ziyaret etmek için sık sık İstanbul’a geliyor. Futbolculuk döneminden beri saçlarına verdiği önemle bilinen Murat Yakın, saçlarını ünlülerin kuaförü olarak bilinen Adem Terzi’den başkasına emanet etmiyor.

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