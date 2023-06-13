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Cedi Osman'ın karar anı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, takımda kalıp kalmayacağına karar verecek.

Cedi Osman'ın karar anı

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'ın takımda kalıp kalmayacağı bu ay sonunda belli olacak.

 Cedi Osman'ın karar anı

Türkiye'de bulunan ve yakın dostu Adem Terzi'de imaj tazeleyen başarılı basketbolcu, bu sezon 8.7 sayı, 2.3 ribaunt ve 1.5 asist ortalamaları ile oynamıştı.

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