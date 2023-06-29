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Ebru Şahin'den bikinili pozlar

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, eşi Cedi Osman ve ailesiyle tatile çıktı. İşte haberin detayları...

Ebru Şahin'den bikinili pozlar

Ebru Şahin, Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinin finalinden sonra tatile çıktı.

Ebru Şahin'den bikinili pozlar
Oyuncu, basketbolcu eşi Cedi Osman ve ailesiyle Six Senses Kaplankaya'ya gitti.

 Ebru Şahin'den bikinili pozlar

Şahin, tatilden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Ebru Şahin'den bikinili pozlar
Oyuncu, bikinili karelerini de yayınladı.

Ebru Şahin'den bikinili pozlar

Fit fiziğiyle dikkat çeken Şahin'e binlerce beğeni geldi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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