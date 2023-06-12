Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni pozlarını paylaştı.



Oyuncu, kombiniyle beğeni topladı.



Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Oyuncu son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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