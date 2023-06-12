  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla beğeni topladı. İşte detaylar...

Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı

Ünlü oyuncu Ebru Şahin, yeni pozlarını paylaştı.

Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı
Oyuncu, kombiniyle beğeni topladı.

Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı
Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı

Oyuncu son olarak Yüz Yıllık Mucize dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  
  Magazin

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  

Ebru Şahin'den büyük başarı
  Magazin

Ebru Şahin'den büyük başarı

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama
  Magazin

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu? Flaş karar...
  Magazin

Yüz Yıllık Mucize dizisi bitiyor mu? Flaş karar...

Gözaltına alındığı söylenen Ebru Şallı'ndan videolu açıklama
  Magazin

Gözaltına alındığı söylenen Ebru Şallı'ndan videolu açıklama

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı
  Magazin

Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'a şok gözaltı