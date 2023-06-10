 Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  

Son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü payşatığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ekranda olan Ebru Şahin'den yeni poz geldi.



Milli basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncunun pozları beğeni topladı.

Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

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