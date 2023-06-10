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Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafları beğeni topladı. İşte haberin detayları...

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  

Son olarak Birkan Sokullu ile başrolünü payşatığı Yüz Yıllık Mucize dizisiyle ekranda olan Ebru Şahin'den yeni poz geldi.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  


Milli basketbolcu Cedi Osman ile evli olan oyuncunun pozları beğeni topladı.

 Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  

Şahin'e kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin'in pozları beğeni topladı  

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