Ebru Şahin'den büyük başarı

Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Ebru Şahin'den büyük bir başarı geldi.



Bu hafta IMDB Starmetre’de Ebru Şahin tüm dünyada 11 M + kişi arasında 283. oldu ve Türk oyuncularda 1. Sırada zirvede yer aldı.

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