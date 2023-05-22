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Ebru Şahin'den büyük başarı

Ebru Şahin, IMDB Starmetre’de Ebru Şahin tüm dünyada 11 M + kişi arasında 283. oldu. İşte detaylar...

Ebru Şahin'den büyük başarı

Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde yer alan Ebru Şahin'den büyük bir başarı geldi.

Ebru Şahin'den büyük başarı
Bu hafta IMDB Starmetre’de Ebru Şahin tüm dünyada 11 M + kişi arasında 283. oldu ve Türk oyuncularda 1. Sırada zirvede yer aldı.

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