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Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

Milli basketbolcu Cedi Osman, eşi Ebru Şahin'in doğum gününü romantik mesajla kutladı. İşte detaylar...

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

Ebru Şahin, 29'uncu yaşına girdi.

 Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

Milli basketbolcu oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama
Osman, eşiyle beş karesini yayınladı.

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama
Milli basketbolcu, "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok Seviyorum" diye yazdı.

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

Çifte beğeni yağdı.

Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

 

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