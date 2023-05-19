 Cedi Osman'dan eşi Ebru Şahin'e romantik kutlama

Ebru Şahin, 29'uncu yaşına girdi.

Milli basketbolcu oyuncu eşinin doğum gününü Instagram'dan kutladı.



Osman, eşiyle beş karesini yayınladı.



Milli basketbolcu, "İyi ki doğdun her şeyim. Seni çok Seviyorum" diye yazdı.

Çifte beğeni yağdı.

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