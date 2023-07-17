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Gezgin Ebru Şahin

Yüz Yıllık Mucize dizisinde finalinden sonra tatile çıkan Ebru Şahin, yeni rotasını bakın neresi oldu? İşte detaylar...

Gezgin Ebru Şahin

Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde finalinden sonra tatile çıkan Ebru Şahin, yeni rotasını paylaştı.

Gezgin Ebru Şahin


Milli basketbolcu eşi Cedi Osman ile Bodrum, Fransa ve İspanya'ya giden oyuncunun yeni adresi Hırvatistan oldu.

Gezgin Ebru Şahin


Şahin, Hırvatistan'dan karesini Instagram'dan yayınladı.

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