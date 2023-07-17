Gezgin Ebru Şahin

Birkan Sokullu ile başrolünü paylaştığı Yüz Yıllık Mucize dizisinde finalinden sonra tatile çıkan Ebru Şahin, yeni rotasını paylaştı.



Milli basketbolcu eşi Cedi Osman ile Bodrum, Fransa ve İspanya'ya giden oyuncunun yeni adresi Hırvatistan oldu.



Şahin, Hırvatistan'dan karesini Instagram'dan yayınladı.

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