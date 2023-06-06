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Misha ile birlikte olan Hande Yener aşka geldi

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Multi Summer Festivali'nde aşka geldi. İşte haberin detayları...

Misha ile birlikte olan Hande Yener aşka geldi

Halikarnas Entertainment Erdal Kaya tarafından düzenlenen Rudolf Weber Arena Oberhausen'da yapılan Multi Summer Festival 2023 kapsamında 03 Haziran’da Edis, Koray Avcı, Derya, Uluğ, Köfn, Dedublüman, Esraworld gibi önemli isimler gurbetçi hayranlarıyla buluştu.

Misha ile birlikte olan Hande Yener aşka geldi
İkinci defa Multi Summer Festival kapsamında sahneye çıkan Ünlü pop yıldızı Hande Yener Area marka ceket etek takım stilleştirdiği taşlı gözlük ve taşlı çizmeleriyle herkesi kendine hayran bırakırken ‘işte kraliçe’ yorumları yapıldı.

Misha ile birlikte olan Hande Yener aşka geldi

Konserde yapılan Hande Yener tezahüratlarına bende sizleri çok seviyorum diyerek karşılık verdi. Festivalin kapanış konserini yapan Hande Yener’in “iğne atsan yere düşmez deyimin tam karşılığı olan bir kalabalık ve büyük bir sevgi ile karşılandı. Hande Yener’e, DJ oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti. Hande Yener, rekor kıran ve yazın hiti olarak işaret edilen ‘Benden 1 Tane Daha Yok’ ve tüm şarkılarını gurbetçilerden oluşan dev koro ile söyledi. Sahnesine ‘Benden 1 tane daha yok’ şarkısının söz yazarı ve pop yıldızı Genco Ecer’i sahneye davet etti. Yılın şarkısına sahnede birlikte düet yaptılar. Yener, sevgilisi ve “Benden 1 tane daha yok” şarkısının aranjesini yapan ünlü müzik adamı Misha’yı sahneye davet etti. “Aşk olmadan olmaz, Aşksız yaşanmaz İyi ki hayatımdasın” dedi. Yener konserinde kendisini yalnız bırakmayan sevgilisi Misha ve Genco Ecer ile sahnede poz verirken yeni çıkacak albümü için ikiliye katkılarından dolayı teşekkür etti.

 Misha ile birlikte olan Hande Yener aşka geldi

 

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