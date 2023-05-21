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Mirkelam'a sürpriz doğum günü

Ünlü şarkıcı Mirkelam'a arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. İşte detaylar...

Mirkelam'a sürpriz doğum günü

57'nci yaşına giren Mirkelam'a sürpriz doğum günü yapıldı. Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Posta Gazetesi Magazin Müdürü Suna Akyıldız ve Haluk Şentürk, Mirkelam'a sürpriz yaptı.

Mirkelam'a sürpriz doğum günü

Küçükçiftlik Park'taki konser öncesi Mirkelam, arkadaşlarının getirdiği pastayı üfledi.

Mirkelam'a sürpriz doğum günü

Tilbe'nin şapkası ise dikkat çekti.

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