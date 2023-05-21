57'nci yaşına giren Mirkelam'a sürpriz doğum günü yapıldı. Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Posta Gazetesi Magazin Müdürü Suna Akyıldız ve Haluk Şentürk, Mirkelam'a sürpriz yaptı.

Küçükçiftlik Park'taki konser öncesi Mirkelam, arkadaşlarının getirdiği pastayı üfledi.

Tilbe'nin şapkası ise dikkat çekti.

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