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Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı. İşte detaylar...

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

 

Merve Dizdar, 76. Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini yaptığı Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülünü aldı.

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı
Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

Merve Dizdar Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı

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