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Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlardaki ekranlara sık sık gelen öpüşme sahneleri hakkında konuştu ve öpmek isteyeceği ünlü ismi açıkladı.

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil önceki akşam iftarını açmak için Florya’daki Mutlu Et isimli mekanda yemek yedi. Yemek sonrası Serkan Mutlu’yla gazeteciler ile bir araya gelen ünlü şovmen sağlık durumunun iyi gittiğini ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

 

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!

Son zamanlardaki ekranlara sık sık gelen öpüşme sahneleri hakkındaki sorunları değerlendiren Mali, Aile dizisi ile ekrana dönen Kıvanç Tatlıtuğ’un Serenay Sarıkaya ile öpüşme sahneleri ile ilgili “Esprili bir şekilde Serenay’ı artık öpemem onu kaptılar ama bir klipte öpüşme teklifi gelirse bana kim derseniz Aleyna Tilki derim” dedi.

Mehmet Ali Erbil Öpmek İstediği Ünlüyü Açıkladı!

Muhabirlerin ‘Tekrar evlenir misiniz’ sorusuna ise Erbil “Tabii ki evlenirim iki tarafta bir birini seviyorsa olur evlenmeyi düşünüyorum. Yaş farkı önemli değil önemli olan aşk. Aşk her şeyin üstesinden gelir” diye cevap verdi.

Selami Şahin hakkındaki sorulara ise Erbil “Onu eleştirmeyin. O Etiler muhtarı. Seçim yaklaşıyor kızlara soracak tabii, adresi soracak, hangi sandık numarası kullanılacak, kime oy verecek diye” açıklamasını yaptıktan sonra evinin yolunu tuttu.

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