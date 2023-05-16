Mehmet Ali Erbil’in çapkınlık gecesi

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, önceki akşam Karaköy’deki Zepra isimli mekandaydı.

İş insani Bülent Korkmaz’ın doğum gününe katılan ünlü şovmen yanındaki güzellerle eski günlerdeki hallerini hatırlattı. Mehmet Ali Erbil, “Evimize gidiyoruz yanlış bir durum yok” dedi.

Ünlü şovmenin yanındaki kız arkadaşlarının arasında influencer Merve Özaltın da vardı.

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