Malatya Mutfağı yöresel bir gastronomik deneyim sunacak

Çok özel bir atmosferde üstün servis kalitesi ile hizmet veren Four Seasons Sultanahmet, misafirlerini zengin bir gastronomi programı ile buluşturmaya devam ediyor. Bu içeriklerin ikincisinde, Tarihi Hacı Baba Et Lokantası Şefi Mehmet Zeki Saygı ve ekibinin katkılarıyla hazırlanan özel öğle ve akşam yemeği menüsünde Malatya’nın benzersiz yöresel lezzetleri misafirleri unutulmaz bir gastronomi yolculuğuna çıkarıyor. 14-18 Haziran günlerinde düzenlenecek olan bu lezzet festivali Malatya’nın sevilen yemeklerini deneyimli şeflerin elinden sunuyor.

Otelin benzersiz peyzaja sahip, tarihi yarımadanın mücevheri niteliğindeki bahçesi ile sevilen restoranı AVLU’da gerçekleşecek bu lezzet festivalinde, otelin yetenekli Şefi Özgür Üstün ve Malatya mutfağının elçileri olan konuk şefler misafirlere öğle ve akşam için özel bir menü sunuyor. 1942 yılından bu yana faaliyet gösteren, Malatya’nın ve bölgenin en sevilen et restoranlarından biri olan Tarihi Hacı Baba Et Lokantası şefleriyle birlikte hazırlanan menü bu zengin mutfağın öne çıkan lezzetlerinden oluşuyor.

Yöreye ait Aya köfteli kulak çorbası, analı kızlı, kiraz yaprağı, tereyağlı haşlama içli köfte, Nurdağı salatası gibi lezzetli başlangıçlar lezzet şöleni yaratıyor. Ardından Malatya sofrasından karışık fırın yemekleri servis ediliyor. Fırında kakırdaklı Malatya usulü bulgur pilavı ile sunulan odun fırında ağır ateşte pişirilmiş kağıt kebabı, Geleli kebabı, patlıcan tava veya odun fırınında kuzu kaburga damak hafızasında iz bırakıyor. Bu özel menüde cevizli ve kaymaklı kayısı tatlısı ve kayısı çekirdeği unundan hazırlanmış Malatya kurabiyesi muhteşem bir bitiş sağlıyor.



Ülkemizin sevilen tatlara sahip şehirlerinden Hatay ile başlayan, Malatya ile devam eden gastronomi deneyimi, eylül ayında Mutfak Sanatları Merkezi, ekim ayında Bay Nihat, Köfteci Osman ve kasım ayında Çemens Mutfak ile yerel lezzetlerin en sevilen markalarını misafirleri ile buluşturmaya devam ediyor.

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