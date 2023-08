  Mahsun Kırmızıgül'ün ağlatan Bergen anısı

Mahsun Kırmızıgül, Bodrum Yalıkavak'taki Günay Restaurant'ında sahne aldı.

Birbirinden güzel şarkılarla ve türkülerle sevenlerine her telden her türden repertuarıyla unutulması zor bir akşam yaşatan Mahsun Kırmızıgül "16 yıl sonra sahneye dönmenin mutluluğunu halen yaşıyorum. Tabii ki bunda birden fazla etken var ama en önemlisi siz ve sizin ilginiz" diyerek hayranlarına teşekkür etti. Mekanı hınca hınç dolduran dinleyenlerine sesiyle, performansıyla ve sahne hakimiyetiyle eşsiz bir müzik şöleni yaşatarak kulakların pasını silen Kırmızıgül hafızalardan silinmeyecek bir performans sergiledi. Erkin Koray, Cem Karaca, Neşet Ertaş gibi Türk Müziği'nin sevilen ve duayen isimlerini de anarak her birinden bir şarkı söylemeyi de ihmal etmedi.Öte yandan yoğun istek üzerine 25 Ağustos'ta Bodrum Günay'da 26 Ağustos'ta ise Çeşme Günay'da sahne alacak olan Kırmızıgül sevenleriyle buluşacak.

ŞARKI SÖYLEDİĞİMDE BERGEN AĞLARDI



Kariyerinin ilk zamanlarıyla ilgili anısını anlatan Kırmızıgül " 12 yaşımda su satarak kendime bir bisiklet almıştım. O bisikleti de satarak ilk amatör albümümü çıkarmıştım. İstanbul'dan bir yapımcı beğendi. İstanbul'a gittim ve ilk sahne tecrübelerimi Bergen'le yaşadım. Bergen'in benim için yeri çok ayrıdır. Her şarkı söylediğimde Bergen ağlardı ve bana sakın bu işi bırakma. Allah vergisi bir sesin var söylerdi hep " diyerek Bergen'i " Sen Affetsen Ben Affetmem " şarkısıyla andı.

BU KİRLİ TİCARETE ORTAK OLMAYIN

Geceye Mahsun Kırmızıgül'den önce Ömür Gedik sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen Azerbaycanlı sevenlerine "Yandırdın Kalbimi " şarkısıyla " Bu şarkı Azerbaycanlı kardeşlerimize gelsin. Sizleri çok seviyorum. Hoşgeldiniz" dedi. Hayvan hakları kuruluşlarının baskılarına rağmen 56 yıldır Miami Su Eğlence Parkı’nda küçücük bir havuzda gösteriler yapmaya zorlanan ve kısa zaman önce ölen "Lolita" isimli orka balinası hakkında düşüncelerini söyleyen HAÇİKO Derneği kurucu başkanı Ömür Gedik " Lütfen hayvanların hapsedildiği hayvanat bahçelerine, su parklarına, eğlence adı altında sömürüldüğü gösterilere, sirklere gitmeyin. Bu kirli ticarete ortak olmayın" dedi. Bu sözleriyle büyük alkış alan Gedik, Günay izleyicisine destekleri için teşekkür etti.

