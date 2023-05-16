Mahsun Kırmızıgül, Gülşah Saraçoğlu ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara menajeri aracılığıyla cevap verdi. Sanatçı ile modacının kuliste dudak dudağı olduğu iddia edilmişti.



Kırmızıgül'ün menajeri Yusuf Kırmızıgül, Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" dedi.

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