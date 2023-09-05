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Mahsun Kırmızıgül çocuklarla sahnesini paylaştı

Mersin Silifke’de, Marvista otelde özel bir gecede sahne alan Mahsun Kırmızıgül, dev kadrosu ve sahne performansı ile yine kendine hayran bıraktı.

Mahsun Kırmızıgül çocuklarla sahnesini paylaştı

Mersin Silifke’de, Marvista otelde özel bir gecede sahne alan Mahsun Kırmızıgül sevenleriyle buluştu. 

Kapanışta her zamanki adetini bozmayan sanatçı, orkestrası ile birlikte ses sistemi kapatıp, çıplak ses ve enstrümanlarla seyirci ile birlikte şarkılar söyledi.

2 saat sahnede kalan sanatçı çocukların ısrarı üzerine, onları da kırmayıp sahneye alarak, tekrar “Dinle” şarkısını çocuklarla söyledi.

 

 

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