Mahsun Kırmızıgül deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi filmi hakkında konuştu

Mahsun Kırmızıgül, City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi.



Deprem nedeniyle ‘Prestij Meselesi’ filminin dört ay sonra yeniden sinema salonlarında gösterime girmesi hakkında "Hayırlısı olur inşallah" diyen Kırmızıgül, çıkışta kadın hayranlarının ilgisiyle karşılaştı ve fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını kırmadı.

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