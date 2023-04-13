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Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme

Mahsun Kırmızıgül’ün geçtiğimiz şubat ayında sinemaseverlerle buluşturduğu; ancak yaşanan deprem felaketi nedeniyle vizyondan kaldırdığı dev bütçeli son filmi Prestij Meselesi, 2 Haziran’da yeniden gösterime girecek.  

Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme

Prestij Meselesi, vizyon tarihinden birkaç gün sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapım şirketinin kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Pek çok sinemaseverin izleyemediği ve merakla beklediği filmin vizyon tarihi 2 Haziran oldu ve yeni fragmanı paylaşıldı.

Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme
Komedi ile dramı harmanlayan filmde usta isimler başarılı oyunculuklarıyla övgü alırken Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin Acır gibi ilk sinema filmine imza atan genç oyuncular da yetenekleri ile dikkat çekti.

Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan ve izleyenlerden tam not alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül; yapımcılığını ise Murat Tokat üstleniyor.

Deprem nedeniyle vizyondan kalkan Prestij Meselesi'yle ilgili flaş gelişme

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