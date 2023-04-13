Prestij Meselesi, vizyon tarihinden birkaç gün sonra yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapım şirketinin kararıyla gösterimden kaldırılmıştı. Pek çok sinemaseverin izleyemediği ve merakla beklediği filmin vizyon tarihi 2 Haziran oldu ve yeni fragmanı paylaşıldı.



Komedi ile dramı harmanlayan filmde usta isimler başarılı oyunculuklarıyla övgü alırken Mahmut Kırmızıgül, Onur Gözeten ve Ali Erkin Acır gibi ilk sinema filmine imza atan genç oyuncular da yetenekleri ile dikkat çekti.

Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in starlığa uzanan yolculuklarını konu alan ve izleyenlerden tam not alan filmin senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül; yapımcılığını ise Murat Tokat üstleniyor.

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