Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı.



Diva'nın yeni halini modacı Gülşah Saraçoğlu paylaştı.

Saraçoğlu, ofisine gelen Ersoy ile Nükhet Duru'nun fotoğrafını paylaştı.

Ersoy'un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

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