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Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu. İşte haberin detayları...

Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı

Ünlü şarkıcı Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı.

Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı
Diva'nın yeni halini modacı Gülşah Saraçoğlu paylaştı.

Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı

Saraçoğlu, ofisine gelen Ersoy ile Nükhet Duru'nun fotoğrafını paylaştı.

Bülent Ersoy'un imajı olay yarattı

Ersoy'un yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

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