Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin yeni ve merakla beklenen projesi Magarsus, Berlin TV Series Festivali’nden ödülle döndü. Dün ilk kez 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmında izleyiciyle buluşan Magarsus, başarılı oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” Ödülü’ne layık görüldü.

Magarsus’un ilk gösterimi, dün akşam Berlin Delphi Lux Sinemasında gerçekleşti. Bu yıl 7’incisi düzenlenen Berlin TV Series Festivali’ne, dizinin oyuncuları Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal da katıldı.

Festival’den ödül alan Magarsus’un yönetmeni Yunus Ozan Korkut, yapımcıları Yamaç Okur, Serkan Çakarer ve BluTV CEO’su Deniz Şaşmaz Oflaz da oyuncularını yalnız bırakmadı. Başarılı oyunculuklarının yanı sıra sürükleyici ve özgün hikayesiyle de adından söz ettirmeye hazırlanan Magarsus, yayınlanan ilk fragmanı ile büyük merak yarattı. Magarsus ilk 2 bölümüyle 10 Ağustos’ta BluTV’de izleyicisiyle buluşacak.

BAŞARILI OYUNCULAR BİR ARADA

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrolleri paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Ercan Kesal’ın Kurak Tarım’ın kurucusu Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırdığı Magarsus’ta Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni, aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor. Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarımı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer üstlendiği dizinin senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.

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