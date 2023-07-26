  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında  

Başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Magarsus”, HepsiBurada Premium’un katkılarıyla izleyicilerle buluşacak.

BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında  

 

Hepsiburada’nın üyelik bazlı sadakat programı Premium, 1. yıl kutlaması için özel bir iş birliğine imza attı. Premium’lulara sunulan hediye BluTV üyeliği çerçevesinde, yılın heyecanla beklenen, başrollerini Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal’ın paylaştığı “Magarsus”, Premium’un katkılarıyla izleyicilerle buluşacak. 

BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında  

7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kategorisinde başarılı oyuncu kadrosuyla “Stellar Cast” Ödülü’ne layık görülen Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerindeki hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle mücadelesini konu ediyor.

BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında  

Hepsiburada Premium kullanıcıları, avantajlar kapsamında sunulan hediye BluTV üyeliğiyle Magarsus’u yayına girdiği anda izleme şansı elde edecek. 

BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle yayında  

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Magarsus ödülle döndü
  Kültür - Sanat

Magarsus ödülle döndü

Magarsus'un afişi yayınladı
  Magazin

Magarsus'un afişi yayınladı

‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi
  Magazin

‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi

Altın Plaklar tablo oldu
  Güncel

Altın Plaklar tablo oldu

Futbol sohbeti
  Güncel

Futbol sohbeti

Emrah Çalapkulu ve Ahmet Selçuk İlkan iş birliği! 
  Güncel

Emrah Çalapkulu ve Ahmet Selçuk İlkan iş birliği! 