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Magarsus'un afişi yayınladı

Magarsus’un yayın tarihi açıklandı ve ilk afişi yayınlandı. İşte haberin detayları...

Magarsus'un afişi yayınladı

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin yeni ve çok beklenen projesi Magarsus’un yayın tarihi açıklandı ve ilk afişi yayınlandı. Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatan Magarsus, 10 Ağustos’ta ilk 2 bölümüyle BluTV’de izleyiciyle buluşacak. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in, üstlendiği dizinin senaryosunu yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen kaleme aldı.

Magarsus'un afişi yayınladı

BAŞARILI OYUNCULAR BİR ARADA

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrolleri paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

MAGARSUS BERLİN TV SERİES’TE

Magarsus, uluslararası önemli dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 10-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmına seçildi. Magarsus’un festival kapsamındaki gösterimi 11 Temmuz akşamı oyuncuların katılımıyla Berlin’de Delphi Lux sinemasında gerçekleştirilecek.

Magarsus 10 Ağustos’ta ilk iki bölümüyle BluTV’de.

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