‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi

Berlin TV Series Festivali’nin seçici komitesi, pek çok başvuru arasından öne çıkan Magarsus’tan şu sözlerle bahsetti: “Magarsus, sıra dışı bir yaratıcılık, hikâye anlatımı ve prodüksiyon kalitesi sergileyerek göze çarpıyordu. Magarsus’ta uyguladığınız genel yenilikçi yaklaşım bizi derinden etkiledi. Bu seriyi hayata geçirme için harcanan özveri açıkça belli oluyordu”

Magarsus, Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatıyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı Magarsus, yakındaß BluTV’de seyirciyle buluşacak.

Festival kapsamında BluTV’nin orijinal yapımlarından Bozkır ise ikinci sezonuyla “Best Drama Series” kategorisinde yarı finale kaldı.

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