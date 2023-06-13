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‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV, başrollerinde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın yer aldığı yeni orijinal dizisi Magarsus, dünya çapındaki tüm dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelenlerinin bir araya geldiği 10-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Almanya’da gerçekleştirilecek 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmına seçildi.  

‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi

Berlin TV Series Festivali’nin seçici komitesi, pek çok başvuru arasından öne çıkan Magarsus’tan şu sözlerle bahsetti: “Magarsus, sıra dışı bir yaratıcılık, hikâye anlatımı ve prodüksiyon kalitesi sergileyerek göze çarpıyordu. Magarsus’ta uyguladığınız genel yenilikçi yaklaşım bizi derinden etkiledi. Bu seriyi hayata geçirme için harcanan özveri açıkça belli oluyordu” 

‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi

Magarsus, Sarıbahçe’de narenciye ticareti yapan Kurak ailesinin hem birbirleriyle hem de bölgede hakimiyet kurmak isteyen dış güçlerle mücadelesini anlatıyor. Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut’un yaptığı Magarsus, yakındaß BluTV’de seyirciyle buluşacak. 

‘Magarsus’ Berlin TV Series Festivali’ne seçildi

Festival kapsamında BluTV’nin orijinal yapımlarından Bozkır ise ikinci sezonuyla “Best Drama Series” kategorisinde yarı finale kaldı. 

 

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